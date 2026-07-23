Informations pratiques

Castelnaudary

RONDE DU CASSOULET DE LA 25ÈME FÊTE DU CASSOULET 2026

Castelnaudary Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La Ronde du Cassoulet est une course pédestre festive qui se court le mercredi soir dès 19h00 et la veille du lancement de la Fête du Cassoulet à Castelnaudary. Un parcours d’entrainement dans les années 1980 et 1990 des rugbymans de l’équipe de rugbymans du ROC. Les néophytes coureurs de fond que nous étions au début des années 2000 avons repris ce parcours quelques années et Marathons plus tard, sous l’impulsion des filles et garçons coureurs de fond sous la toute nouvelle bannière de l’Industeam et du café emblématique de l’Industrie d’où est partie l’idée de créer cette course. 18 ans plus tard, la Ronde du Cassoulet est toujours aussi bien courue et aussi festive puisque ce sont plus de 80 bénévoles qui sont aux côtés de notre course.

Une 17ème édition avec toujours, un parcours urbain et de jolies petites côtes pour rejoindre le Moulin du Cugarel, C’est donc le Mercredi 19 août soir que s’élanceront sur ce parcours les participants de notre Ronde avec le choix à l’inscription et l’âge requis pour une boucle ou deux boucles de 4km, Rapides, cassantes et pleines de relances, mais avec un agréable passage sur le chemin de halage du Canal du Midi et du Grand Bassin pour rejoindre les hauteurs du centre ancien, avec un très joli point de vue sur les contreforts de la Montagne Noire et du Beau Moulin du Cugarel ! Un commissaire de course à moto pour ouvrir la course et deux commissaires de course à vélo pour fermer les épreuves.

Durant l’après-midi toujours les animations enfants sur la Place de Verdun.

ATTENTION Vu le grand nombre d’inscrits en 2025, modification du départ: Place de la République direction Allée du Cassieu.

Dès 18h00 sur le cours de la République les touts petits s’élanceront selon les âges sur des petites foulées à allure libre avec juste l’autorisation parentale à signer !

A 19h00 départ de la Marche Loisir Allure Libre 1 boucle de 4 km, avec inscriptions pas de PPS ni certificat, inscription sur place 10 euros et dotation engagement.

A 19 h 30 Marche Nordique Classée en Compétition 2 boucles 8 km inscriptions en ligne et ou sur place 12 euros dotation engagement PPS licence FFA

A 20h Départ du 4 et 8 km de la course classée et en compétition Ronde du Cassoulet Inscriptions en ligne et sur place selon la jauge fermeture à 950 dossards, selon la jauge les départs en décalés (temps de course, temps réel ) PPS Licence FFA

Classement 4 km Uniquement 3 Scratch F et G+ Handisport et 1ere et 1er Minime

Pour le 8 km classement au Scratch 3 H et F plus le 1er de chaque catégorie de Cadet à M8 + Handi-sport F et G

Sitôt la remise des prix au plus tard à 21h45, place à la Fête, aux animations musicales et au repas Cassoulet organisés à la Halle aux Grains avec Bandas par les commerçants et artisans de l’Office du Commerce Chaurien, et toujours organisé par l’OCC la Bodéga et l’animation musicale Place de la République.

Du sport et de la convivialité une animation sportive et ludique pour toutes et tous!!!

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Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 6 08 21 17 96

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English :

The Ronde du Cassoulet is a festive fun run held on Wednesday evenings starting at 7:00 p.m., the day before the start of the Fête du Cassoulet in Castelnaudary. In the 1980s and 1990s, this was a training route for the players of the ROC rugby team. As novice long-distance runners in the early 2000s, we revisited this route a few years and several marathons later, spurred on by our daughters and sons…E7ons long-distance runners under the brand-new banner of Industeam and the iconic Industrie café—where the idea to create this race first took shape. Eighteen years later, the Ronde du Cassoulet is as popular and festive as ever, with more than 80 volunteers supporting our race.

This 17th edition will once again feature an urban course with some lovely little hills leading to the Moulin du Cugarel, So on Wednesday evening, August 19, the participants in our Ronde will set off on this course, with the option—based on registration and age requirements—to choose between one or two 4-kilometer loops, Fast-paced, challenging, and full of bursts of speed, but featuring a pleasant stretch along the towpath of the Canal du Midi and the Grand Bassin to reach the heights of the historic center, with a very pretty view of the foothills of the Montagne Noire and the beautiful Moulin du Cugarel! A race marshal on a motorcycle will lead the race, and two race marshals on bicycles will bring up the rear.

Children’s activities will continue throughout the afternoon on Place de Verdun.

PLEASE NOTE: Due to the large number of registrants in 2025, the starting point has been changed to Place de la République, heading toward Allée du Cassieu.

Starting at 6:00 p.m. on the Cours de la République, the little ones will set off—based on their age—on short runs at their own pace, requiring only a signed parental consent form!

At 7:00 p.m., the Leisure Walk (at your own pace) begins—one 4-km loop. No PPS license or certificate required; on-site registration is 10 euros, and a participation prize will be awarded.

At 7:30 p.m., the Competitive Nordic Walking event: 2 loops totaling 8 km. Registration online or on-site for 12 euros—prize money for participants with a PPS and FFA license.

At 8:00 PM: Start of the 4- and 8-km Ronde du Cassoulet races (classified and competitive). Registration online and on-site, subject to capacity; registration closes at 950 bibs. depending on capacity, staggered starts (race time, actual time) PPS FFA license

4 km Rankings: Only the top 3 overall finishers (M and W) plus Para-athletics, and the top male and female Minime finishers

For the 8 km race, overall rankings for the top 3 men and women, plus the top finisher in each Cadet category (M8 and above) and Para-athletics (M and W)

The awards ceremony will take place no later than 9:45 p.m. at Place de la Fête, followed by musical entertainment and a cassoulet dinner organized at the Halle aux Grains with bandas by the merchantsE7ants and artisans of the Chaurien Chamber of Commerce, and, as always, organized by the OCC, the Bod%E9ga, and musical entertainment at Place de la R%E9publique.

Sports and camaraderie—a fun, athletic event for everyone!!!

L’événement RONDE DU CASSOULET DE LA 25ÈME FÊTE DU CASSOULET 2026 Castelnaudary a été mis à jour le 2026-07-23 par