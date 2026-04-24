RONDE DU MUGUET Gardouch
RONDE DU MUGUET Gardouch vendredi 1 mai 2026.
Gardouch
RONDE DU MUGUET
SALLE POLYVALENTE Gardouch Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez passer la première journée de mai à Gardouch pour une activité familiale ouverte à tous !
Loin de toute recherche de performance, la Ronde du Muguet est une invitation à la rencontre, au partage et à la découverte du patrimoine de nos villages voisins.
Détails de la journée
Itinéraire Départ de Gardouch vers le village de Renneville (environ 7 km).
Accueil Rendez-vous à 9h30 pour les formalités et une collation de bienvenue.
Départ 10h00.
Restauration (Sur réservation uniquement) À l’arrivée, un apéritif suivi d’un pique-nique convivial préparé par le Comité des Fêtes vous sera proposé.
Note logistique Le repas se déroule en extérieur, en mode pique-nique champêtre . Pour limiter les déchets, nous vous remercions d’apporter vos propres couverts, assiettes et verres.
Activités de l’après-midi Pour prolonger l’expérience, l’association VRAC propose une initiation à l’aviron ou au Dragon Boat après le déjeuner (places limitées, soumises à inscription).
Organisation du retour Le retour est libre. Nous conseillons aux participants de s’organiser au préalable (dépôt d’un véhicule à Renneville le matin, covoiturage entre marcheurs ou retour à pied par le canal). 2 .
SALLE POLYVALENTE Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 97 comite.des.fetes.gardouch@gmail.com
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English :
Come and spend the first day of May in Gardouch for a family activity open to all!
L’événement RONDE DU MUGUET Gardouch a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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