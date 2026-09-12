Roomful of Teeth & Gabriel Kahane, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

Roomful of Teeth & Gabriel Kahane Dimanche 13 septembre, 20h00 Bâtiment des Forces Motrices

Plein tarif CHF 40.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 30.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 20.- / Tarif 20ans20francs et enfant (3 à 12 ans) CHF 14.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T20:00:00+02:00 – 2026-09-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T20:00:00+02:00 – 2026-09-13T22:00:00+02:00

Huit chanteur·euses, mille possibilités. Roomful of Teeth transforme la voix en instrument multi-modique. Récompensé par plusieurs Grammy Awards, l’ensemble américain rassemble des interprètes dont la virtuosité et la curiosité ont profondément renouvelé l’art vocal au cours des quinze dernières années. Pour ce programme exceptionnel, les chanteur·euses explorent deux manières de raconter le monde par la voix.

D’un côté, Elevator Songs, fruit de leur rencontre avec Gabriel Kahane, suite de récits musicaux qui esquisse une mosaïque de destins, d’époques et de sensibilités. De l’autre, Partita for 8 Voices de Caroline Shaw, partition devenue incontournable, où les timbres se croisent, s’entrechoquent et s’assemblent dans un fascinant jeu de construction sonore. Entre précision collective et liberté d’interprétation individuelle, l’octuor ouvre un espace où se côtoient humour, fragilité, mémoire et émerveillement. Un concert d’une rare intensité, porté par un ensemble qui transforme chaque apparition en événement.

Un accueil en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/roomful-of-teeth-gabriel-kahane »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

Récompensé par un Grammy, l’ensemble melting-voix new-yorkais repousse les limites de l’art vocal et révolutionne le chant choral en hybridant traditions classiques et cultures pop.

Charlie Weinmann