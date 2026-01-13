Rosa Bursztein Le Bistrot de la Scène Dijon

Rosa Bursztein

Le Bistrot de la Scène 3 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Rosa Bursztein en spectacle à Besançon et Dijon les 16 et 17 décembre 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste…et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !

Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ? Rosa rêve de la maternité…

Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ?

80 minutes | À partir de 14 ans .

Le Bistrot de la Scène 3 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rosa Bursztein

L’événement Rosa Bursztein Dijon a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)