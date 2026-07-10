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Rosemary Standley & les Musiciens de Saint-Julien – Songs from the North country Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 26 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Rosemary Standley & les Musiciens de Saint-Julien – Songs from the North country Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 27€ à 32€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 27€ à 32€ Tout public 

Depuis 2005, Les Musiciens de Saint-Julien évoluent sur les répertoires du baroque et des musiques anciennes, menés par leur fondateur, flûtiste et tête chercheuse François Lazarevitch. Sur ce projet, ils se joignent à Rosemary Standley (Moriarty, Birds on a Wire), chanteuse curieuse qui aime s’approprier différents genres musicaux. Songs from the North Country explore les riches entrelacs entre musique populaire et musique ancienne à travers les ballades anglo-celtiques. Portée par la voix expressive de Rosemary, la musique s’appuie sur une instrumentation ancienne aux sonorités proches du folk. Cette palette sonore vivante et organique inspire une grande liberté d’interprétation dans une énergie bien d’aujourd’hui.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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