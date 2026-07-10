Rosemary Standley & les Musiciens de Saint-Julien – Songs from the North country Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 27€ à 32€ Tout public

Depuis 2005, Les Musiciens de Saint-Julien évoluent sur les répertoires du baroque et des musiques anciennes, menés par leur fondateur, flûtiste et tête chercheuse François Lazarevitch. Sur ce projet, ils se joignent à Rosemary Standley (Moriarty, Birds on a Wire), chanteuse curieuse qui aime s’approprier différents genres musicaux. Songs from the North Country explore les riches entrelacs entre musique populaire et musique ancienne à travers les ballades anglo-celtiques. Portée par la voix expressive de Rosemary, la musique s’appuie sur une instrumentation ancienne aux sonorités proches du folk. Cette palette sonore vivante et organique inspire une grande liberté d’interprétation dans une énergie bien d’aujourd’hui.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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