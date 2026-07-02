Rosemary Standley & les Musiciens de Saint-Julien – Songs from the North country, Salle Paul-Fort, Nantes
jeudi 26 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Rosemary Standley & les Musiciens de Saint-Julien – Songs from the North country Jeudi 26 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 27€ à 32€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
Depuis 2005, Les Musiciens de Saint-Julien évoluent sur les répertoires du baroque et des musiques anciennes, menés par leur fondateur, flûtiste et tête chercheuse François Lazarevitch. Sur ce projet, ils se joignent à Rosemary Standley (Moriarty, Birds on a Wire), chanteuse curieuse qui aime s’approprier différents genres musicaux. Songs from the North Country explore les riches entrelacs entre musique populaire et musique ancienne à travers les ballades anglo-celtiques. Portée par la voix expressive de Rosemary, la musique s’appuie sur une instrumentation ancienne aux sonorités proches du folk. Cette palette sonore vivante et organique inspire une grande liberté d’interprétation dans une énergie bien d’aujourd’hui.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
La chanteuse franco-américaine s’associe à l’ensemble musical Les Musiciens de Saint-Julien pour un répertoire ancien, avec force, vitalité et fraicheur.
Julie Cherki
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