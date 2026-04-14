Rotor Bacci + Blüm Älska, Le Groove, Genève

Rotor Bacci + Blüm Älska Mercredi 29 avril, 19h30 Le Groove

15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Psych post punk / Kraut psych

Rotor Bacci, nouveau projet genevois psych post punk, invite le duo lyonnais Blüm Älska (kraut psych) à l’occasion de leur sortie de résidence au Groove pour une soirée immersive entre expérimentations sonores et voyages psychédéliques !

Rendez-vous le mercredi 29 avril.

Production: Collectif Nocturne

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Rotor Bacci c’est trois potes qui kiffent la bidouille et l’expérimentation sonore. Tordre le son dans plusieurs sens, le faire grincer. Se mettre des gros tunnels au rouleau compresseur ou s’hypnotiser dans des nappes psychédéliques. Guitares full disto, breaks qui défoncent, drums machines mécaniques et voix variables.

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Balade improvisée en duo avec pleins d’instruments, pop psychédélique.

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Mercredi 29 avril 2026

Ouverture des portes 19h30

Début 20h

Accès : Tout public

Rue des Gazomètres 9, 1205 Genève, Suisse

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&

Tarif normal : 15 CHF

Tarif réduit – 26 ans : 8 CHF

Carte 20ans/20francs : 5 CHF

Prix de soutien : 20 CHF

Lien : www.petzi.ch

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Explorez toute de notre programmation sur notre site internet www.legroove.ch

Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.petzi.ch/events/63156/tickets/#ticket-113539 »}] [{« link »: « http://www.petzi.ch »}, {« link »: « http://www.legroove.ch »}]

Rotor Bacci, nouveau projet genevois psych post punk, invite le duo lyonnais Blüm Älska (kraut psych) à l’occasion de leur sortie de résidence au Groove !

Affiche homemade by Rotor Bacci