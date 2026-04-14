Rotor Bacci + Blüm Älska, Le Groove, Genève
Rotor Bacci + Blüm Älska, Le Groove, Genève mercredi 29 avril 2026.
Rotor Bacci + Blüm Älska Mercredi 29 avril, 19h30 Le Groove
15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00
Psych post punk / Kraut psych
Rotor Bacci, nouveau projet genevois psych post punk, invite le duo lyonnais Blüm Älska (kraut psych) à l’occasion de leur sortie de résidence au Groove pour une soirée immersive entre expérimentations sonores et voyages psychédéliques !
Rendez-vous le mercredi 29 avril.
Production: Collectif Nocturne
______________________
–
Rotor Bacci c’est trois potes qui kiffent la bidouille et l’expérimentation sonore. Tordre le son dans plusieurs sens, le faire grincer. Se mettre des gros tunnels au rouleau compresseur ou s’hypnotiser dans des nappes psychédéliques. Guitares full disto, breaks qui défoncent, drums machines mécaniques et voix variables.
̈ –
Balade improvisée en duo avec pleins d’instruments, pop psychédélique.
______________________
Mercredi 29 avril 2026
Ouverture des portes 19h30
Début 20h
Accès : Tout public
Rue des Gazomètres 9, 1205 Genève, Suisse
______________________
&
Tarif normal : 15 CHF
Tarif réduit – 26 ans : 8 CHF
Carte 20ans/20francs : 5 CHF
Prix de soutien : 20 CHF
Lien : www.petzi.ch
________________________________
㋡ ̂ . ’ ́ ́ . ́ ́ ̀ , ‘ ́ ̀ .
Explorez toute de notre programmation sur notre site internet www.legroove.ch
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.petzi.ch/events/63156/tickets/#ticket-113539 »}] [{« link »: « http://www.petzi.ch »}, {« link »: « http://www.legroove.ch »}]
Rotor Bacci, nouveau projet genevois psych post punk, invite le duo lyonnais Blüm Älska (kraut psych) à l’occasion de leur sortie de résidence au Groove !
Affiche homemade by Rotor Bacci
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026