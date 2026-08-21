Rotules Rhapsody à Thiembronne (62) – Festival Conteurs en Campagne, Bibliothèque Thiembronne, Thiembronne

Informations pratiques

Rotules Rhapsody à Thiembronne (62) – Festival Conteurs en Campagne Mercredi 14 octobre, 17h00 Bibliothèque Thiembronne Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Rotules Rhapsody

Bal chanté pour les petits pieds

C’est quoi un bal chanté ?

C’est comme un bal folk pour les grands, mais en chantant. Des chansons et des danses traditionnelles pour 60 petits pieds (30 enfants) à partir de 5 ans et jusqu’à pas trop grands (mais on accepte les grands pieds s’ils sont légers).

Ouvrez le bal !

Mettez vos bras en liance et… Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez ! Rondes, tresses, jeux dansés, ces petites ritournelles, souvent, les parents les ont chantées quand ils étaient enfants. Voici l’occasion de les transmettre à leurs enfants.

Chanter c’est aller à la rencontre de l’autre, entrer en communication. C’est un véritable langage qui participe au développement de l’enfant, à l’éducation à la sensibilité, à l’expression et à la créativité.

Une guitare, une voix, on n’attend plus que vos pieds pour danser !

Lien vers la bande annonce : https://youtu.be/y3EOuf36bBI?si=bbq8l9TIuTiIxR1z

Public familial à partir de 5 ans

Durée : 1h

Conception, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique

Crédit Photos : Cléobadie Productions

Bibliothèque Thiembronne 47 rue principale 62560 Thiembronne Thiembronne 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.foyersruraux5962.fr/conteurs-en-campagne/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321980851 »}] [{« data »: {« author »: « Nadine Conteuse », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits « ambiance » de la su00e9ance du 13 fu00e9vrier 2025 u00e0 Esquelbecq (59).nRotules Rhapsody est un bal folk pour 60 petits pieds de 5 u00e0 8 ans. Accompagnu00e9e en direct par Philippe Carpentier u00e0 la guitare, Nadine Demarey, conteuse de tradition orale mu00e8ne le chant et la danse sur des ritournelles traditionnelles un peu oubliu00e9es. Danser et chanter ensemble, c’est s’harmoniser. Contact : Mille Mots Contes et Musique 33(0)687355828nSite : https://millemots.frn#balfolk #enfants #danser #chanter », « type »: « video », « title »: « Rotules Rhapsody, bal chantu00e9 pour les petits pieds », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/y3EOuf36bBI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=y3EOuf36bBI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgYuyZSsi0IA9uXizkfyVXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/y3EOuf36bBI?si=bbq8l9TIuTiIxR1z »}]

Bal chanté pour les petits pieds

Cleobadie Productions