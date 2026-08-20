Roue à Augets en fonctionnement, Association au fil des mémoires, Collonges-au-Mont-d’Or

samedi 19 septembre 2026 · Association au fil des mémoires · Collonges-au-Mont-d'Or

Informations pratiques

Roue à Augets en fonctionnement 19 et 20 septembre Association au fil des mémoires Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une roue à augets en fonctionnement.

Association au fil des mémoires 14 rue Clos BERGIER, 69660 Collonges au mont d’or Collonges-au-Mont-d’Or 69660 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez une roue à augets en fonctionnement.

©Au Fil des Mémoires