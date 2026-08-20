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Roue à Augets en fonctionnement, Association au fil des mémoires, Collonges-au-Mont-d’Or

samedi 19 septembre 2026 · Association au fil des mémoires · Collonges-au-Mont-d'Or

Roue à Augets en fonctionnement, Association au fil des mémoires, Collonges-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Association au fil des mémoires
Adresse
14 rue Clos BERGIER, 69660 Collonges au mont d'or
Ville
69660 Collonges-au-Mont-d'Or
Département
Rhône

Roue à Augets en fonctionnement 19 et 20 septembre Association au fil des mémoires Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une roue à augets en fonctionnement.

Association au fil des mémoires 14 rue Clos BERGIER, 69660 Collonges au mont d’or Collonges-au-Mont-d’Or 69660 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez une roue à augets en fonctionnement.

©Au Fil des Mémoires

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