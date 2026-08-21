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AGENDA · Collonges-au-Mont-d'Or

Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges, Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges, Collonges-au-Mont-d’Or

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges · Collonges-au-Mont-d'Or

Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges, Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges, Collonges-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges
Adresse
Le Vieux Collonges - 69660 Collonges-au-Mont-d'Or
Ville
69660 Collonges-au-Mont-d'Or
Département
Métropole de Lyon

Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges 19 et 20 septembre Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée de la plus vieille eglise de la commune
Concert de chansons sacrées le dimanche à 17 h

Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges Le Vieux Collonges – 69660 Collonges-au-Mont-d’Or Collonges-au-Mont-d’Or 69660 Quartier des Archives Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée dz la plus vieille eglise de la commune

©Alain-Maupas

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