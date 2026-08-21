Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges, Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges, Collonges-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise du Vieux Collonges 19 et 20 septembre Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée de la plus vieille eglise de la commune

Concert de chansons sacrées le dimanche à 17 h

Eglise Saint Nizier du Vieux Collonges Le Vieux Collonges – 69660 Collonges-au-Mont-d’Or Collonges-au-Mont-d’Or 69660 Quartier des Archives Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée dz la plus vieille eglise de la commune

©Alain-Maupas