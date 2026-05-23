Rougail Saucisse et Fête de la musique à Louzy O’ Bar à Thym Louzy

Louzy

Rougail Saucisse et Fête de la musique à Louzy

O’ Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy Deux-Sèvres

Tarif : 19 – 19 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À vos Agendas !!!! Venez déguster le bon Rougail saucisse O ´ Bar à Thym. Dans le cadre de la Fête de la Musique la soirée sera animée d’un concert et DJ Bizzy Thouré. Une scène ouverte est organisée pour les artistes indépendants entre 19h30 et 21h.

Sur réservation, nombre de place limité.

À vos Agendas !!!!

Venez déguster le bon Rougail saucisse O ´ Bar à Thym.

Dans le cadre de la Fête de la Musique la soirée sera animée d’un concert et DJ Bizzy Thouré. Une scène ouverte est également organisée pour les artistes indépendants entre 19h30 et 21h (sur inscription).

Alors n’attendez pas, venez passer une agréable soirée autour d’un bon repas et de la bonne musique !

Sur réservation, nombre de place limité. .

O’ Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 63 75 obarathym@outlook.fr

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English : Rougail Saucisse et Fête de la musique à Louzy

Mark your calendars !!!! Come and taste the delicious Rougail saucisse O ‘ Bar à Thym. As part of the Fête de la Musique, the evening will feature a concert and DJ Bizzy Thouré. An open stage is organized for independent artists between 7:30pm and 9pm.

Limited number of places available.

L’événement Rougail Saucisse et Fête de la musique à Louzy Louzy a été mis à jour le 2026-05-23 par ADT 79