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Rouge Pute Médiathèque Lisa Bresner Nantes

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Rouge Pute Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 15:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Par la compagnie Les MouflonsDans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales. Pour cette lecture musicale, elle est accompagnée à la contrebasse et au clavier par Ronan Courty.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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