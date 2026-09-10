Rouge Pute Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 15:00 –

Gratuit : oui Adulte

Par la compagnie Les MouflonsDans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales. Pour cette lecture musicale, elle est accompagnée à la contrebasse et au clavier par Ronan Courty.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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