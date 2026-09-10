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Rouge Pute Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 15:00 –
Gratuit : oui Adulte
Par la compagnie Les MouflonsDans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales. Pour cette lecture musicale, elle est accompagnée à la contrebasse et au clavier par Ronan Courty.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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