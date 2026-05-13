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Roule Famille Nontron

Roule Famille Nontron

Roule Famille Nontron samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Marché

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Nontron

Roule Famille

Marché Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Un dispositif itinérant qui se déplace de marché en marché pour faire découvrir aux familles ce qui existe sur le territoire en matière de parentalité services, accompagnements, activités, aides, initiatives locales, etc. Jeux, maquillage, baluchons en herbe, atelier cuisine.   .

Marché Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Roule Famille

L’événement Roule Famille Nontron a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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