« Roulez Séniors », Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche

« Roulez Séniors » Mardi 26 mai, 10h00, 14h00 Place du Cézallier 15160 Allanche Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:30:00+02:00

Venez essayer le vélo électrique pour pratiquer le vélo plus longtemps et plus loin. Les ateliers et animations insistent sur le rapport santé/vélo et indépendance/vélo.

nombre de places limité : 10

Place du Cézallier 15160 Allanche Place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Allier santé, bien être et vélo c’est possible aussi pour les séniors