« Roulez Séniors », Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche
« Roulez Séniors », Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche mardi 26 mai 2026.
« Roulez Séniors » Mardi 26 mai, 10h00, 14h00 Place du Cézallier 15160 Allanche Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:30:00+02:00
Venez essayer le vélo électrique pour pratiquer le vélo plus longtemps et plus loin. Les ateliers et animations insistent sur le rapport santé/vélo et indépendance/vélo.
nombre de places limité : 10
Place du Cézallier 15160 Allanche Place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Allier santé, bien être et vélo c’est possible aussi pour les séniors
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