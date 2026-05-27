ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer
ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer mardi 28 juillet 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
ROUSSILLON PLAGE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Vins, concerts & food sur le littoral du Roussillon
Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance festive de Roussillon Plage, un événement qui célèbre les vins du Roussillon entre musique live, dégustations et cuisine locale, face à la Méditerranée.
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 21 22
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English :
Wine, concerts, and food on the Roussillon coast
This summer, let yourself be swept up in the festive atmosphere of Roussillon Plage, an event that celebrates Roussillon wines with live music, tastings, and local cuisine, overlooking the Mediterranean.
L’événement ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par VIGNOBLES & DECOUVERTES