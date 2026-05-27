Sainte-Marie-la-Mer

ROUSSILLON PLAGE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Vins, concerts & food sur le littoral du Roussillon

Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance festive de Roussillon Plage, un événement qui célèbre les vins du Roussillon entre musique live, dégustations et cuisine locale, face à la Méditerranée.

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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 21 22

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English :

Wine, concerts, and food on the Roussillon coast

This summer, let yourself be swept up in the festive atmosphere of Roussillon Plage, an event that celebrates Roussillon wines with live music, tastings, and local cuisine, overlooking the Mediterranean.

L’événement ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par VIGNOBLES & DECOUVERTES