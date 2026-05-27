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ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer

ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer

ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer mardi 28 juillet 2026.

Adresse : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Ville : 66420 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Sainte-Marie-la-Mer

ROUSSILLON PLAGE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

Vins, concerts & food sur le littoral du Roussillon
Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance festive de Roussillon Plage, un événement qui célèbre les vins du Roussillon entre musique live, dégustations et cuisine locale, face à la Méditerranée.
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Sainte-Marie-la-Mer 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 21 22 

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English :

Wine, concerts, and food on the Roussillon coast
This summer, let yourself be swept up in the festive atmosphere of Roussillon Plage, an event that celebrates Roussillon wines with live music, tastings, and local cuisine, overlooking the Mediterranean.

L’événement ROUSSILLON PLAGE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par VIGNOBLES & DECOUVERTES

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