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CONCERT AVEC LE GROUPE CUBA LIBRE Sainte-Marie-la-Mer

mardi 7 juillet 2026 · Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT AVEC LE GROUPE CUBA LIBRE Sainte-Marie-la-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port de Sainte Marie
Ville
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT AVEC LE GROUPE CUBA LIBRE

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Venez passer une soirée festive et chaleureuse.
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Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61 

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English :

Come join us for a festive and cozy evening.

L’événement CONCERT AVEC LE GROUPE CUBA LIBRE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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