SARDANE Sainte-Marie-la-Mer
SARDANE Sainte-Marie-la-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
SARDANE
Passage du Pyrée Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23
La sardane est une danse traditionnelle catalane où les danseurs en cercle se tiennent par la main, accompagnés par la musique d’un ensemble instrumental appelé cobla….
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Passage du Pyrée Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
The sardana is a traditional Catalan dance in which dancers form a circle and hold hands, accompanied by the music of an instrumental ensemble called a cobla….
L’événement SARDANE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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