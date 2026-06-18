INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer
INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
INITIATION À LA SARDANE
La Rambla Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
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Venez découvrir la danse traditionnelle catalane sur la Rambla.
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La Rambla Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
Come and discover traditional Catalan dance on the Rambla.
L’événement INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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