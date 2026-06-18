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INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer

INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer

INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : La Rambla

Ville : 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Sainte-Marie-la-Mer

INITIATION À LA SARDANE

La Rambla Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Venez découvrir la danse traditionnelle catalane sur la Rambla.
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La Rambla Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

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English :

Come and discover traditional Catalan dance on the Rambla.

L’événement INITIATION À LA SARDANE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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