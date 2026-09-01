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AGENDA · Allons

Route de la Transhumance 2026 Allons

jeudi 24 septembre 2026 · Allons

Route de la Transhumance 2026 Allons

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47420 Allons
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Allons

Route de la Transhumance 2026

Salle des fêtes Allons Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Rencontre avec les bergers Txomin et Pauline IRIBERRI
Repas à partir de 20h
Réservation obligatoire avant le 22 septembre
Rencontre avec les bergers Txomin et Pauline IRIBERRI
Repas à partir de 20h tomate gourmande, pièce de bœuf bazadais et frites Allonaises, tourtière, café, vin.
Amenez vos couverts complets
Réservation obligatoire avant le 22 septembre   .

Salle des fêtes Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55 

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English : Route de la Transhumance 2026

Meet shepherds Txomin and Pauline IRIBERRI
Dinner starting at 8:00 p.m.
Reservations required by September 22

L’événement Route de la Transhumance 2026 Allons a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne