Route de la Transhumance 2026 Allons
jeudi 24 septembre 2026 · Allons
Informations pratiques
Allons
Route de la Transhumance 2026
Salle des fêtes Allons Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Rencontre avec les bergers Txomin et Pauline IRIBERRI
Repas à partir de 20h
Réservation obligatoire avant le 22 septembre
Rencontre avec les bergers Txomin et Pauline IRIBERRI
Repas à partir de 20h tomate gourmande, pièce de bœuf bazadais et frites Allonaises, tourtière, café, vin.
Amenez vos couverts complets
Réservation obligatoire avant le 22 septembre .
Salle des fêtes Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55
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English : Route de la Transhumance 2026
Meet shepherds Txomin and Pauline IRIBERRI
Dinner starting at 8:00 p.m.
Reservations required by September 22
L’événement Route de la Transhumance 2026 Allons a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne