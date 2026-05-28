Route des orgues Concert Place St Pierre Orthez
Route des orgues Concert Place St Pierre Orthez jeudi 27 août 2026.
Orthez
Route des orgues Concert
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Organisé par les orgues d’Orthez.
Avec Pierre OUILHON, titulaire de l’orgue de la cathédrale d’Oloron, qui interprètera des œuvres très adaptées à l’instrument Cavaillé-Coll de 1870 (pièces de Marcel Dupré, Maurice Duruflé et autres surprises). .
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Route des orgues Concert Orthez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier L’IA en pratique Cyber Centre Orthez 28 mai 2026
- Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour Le Pixel Orthez 28 mai 2026
- Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez 29 mai 2026
- Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez 29 mai 2026
- Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez 30 mai 2026