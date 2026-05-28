Route des orgues Concert Place St Pierre Orthez

Orthez

Route des orgues Concert

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Organisé par les orgues d’Orthez.

Avec Pierre OUILHON, titulaire de l’orgue de la cathédrale d’Oloron, qui interprètera des œuvres très adaptées à l’instrument Cavaillé-Coll de 1870 (pièces de Marcel Dupré, Maurice Duruflé et autres surprises). .

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English :

L’événement Route des orgues Concert Orthez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur de Béarn