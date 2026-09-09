Route des Vitraux dans le Pays de Montmédy, Église Saint-Amand, Chauvency-le-Château

Informations pratiques

Route des Vitraux dans le Pays de Montmédy 19 et 20 septembre Église Saint-Amand Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition vous propose de découvrir l’histoire des ateliers de vitraillistes qui ont oeuvré dans le Pays de Montmédy au XXe siècle.

Église Saint-Amand 13 rue Saint-Amand 55600 Chauvency-le-Chateau Chauvency-le-Château 55600 Meuse Grand Est Reconstruite et agrandie en 1858, l’église est dédiée à saint Amand de Maastricht, saint patron des brasseurs et marchands de vin, métiers autrefois très présents sur le territoire. Chauvency-le-Château comptait autrefois deux brasseries et une distillerie, témoins de cette activité florissante.

Cette exposition vous propose de découvrir l’histoire des ateliers de vitrailliste qui ont oeuvrés dans le Pays de Montmédy au XXe siècle.

©Chauvency-le-Château – MPH