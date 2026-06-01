Royal Summer InterContinental Chantilly, Château Mont Royal La Chapelle-en-Serval

La Chapelle-en-Serval

Royal Summer InterContinental Chantilly, Château Mont Royal

Allée des Marronniers La Chapelle-en-Serval Oise

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:30:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin à partir de 12h30 sur notre terrasse, nous avons le plaisir de vous convier à notre brunch festif. Venez célébrer l’été lors de notre événement Royal Summer.

Au programme

1. Ambiance musicale Profitez d’un DJ Set soigneusement sélectionné pour créer une atmosphère raffinée.

2. Gastronomie Savourez un BBQ gourmet mettant en avant des mets de choix, soigneusement préparés pour éveiller vos sens.

3. Atelier Spritz Participez à un Atelier Spritz où vous apprendrez à concocter ce cocktail emblématique, alliant créativité et plaisir.

4. Champagne et vins Dégustez du champagne et des vins à discrétion, pour accompagner chaque moment avec sophistication.

Le dimanche 21 juin à partir de 12h30 sur notre terrasse, nous avons le plaisir de vous convier à notre brunch festif. Venez célébrer l’été lors de notre événement Royal Summer.

Au programme

1. Ambiance musicale Profitez d’un DJ Set soigneusement sélectionné pour créer une atmosphère raffinée.

2. Gastronomie Savourez un BBQ gourmet mettant en avant des mets de choix, soigneusement préparés pour éveiller vos sens.

3. Atelier Spritz Participez à un Atelier Spritz où vous apprendrez à concocter ce cocktail emblématique, alliant créativité et plaisir.

4. Champagne et vins Dégustez du champagne et des vins à discrétion, pour accompagner chaque moment avec sophistication. .

Allée des Marronniers La Chapelle-en-Serval 60520 Oise Hauts-de-France +33 3 30 34 45 45 parcl.front@ihg.com

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English :

On Sunday, June 21, starting at 12:30 p.m. on our terrace, we are pleased to invite you to our festive brunch. Come celebrate summer at our Royal Summer event.

On the program:

1. Musical ambiance: Enjoy a DJ set carefully curated to create a sophisticated atmosphere.

2. Culinary delights: Savor a gourmet BBQ featuring select dishes, carefully prepared to awaken your senses.

3. Spritz Workshop: Join a Spritz Workshop where you’ll learn to mix this iconic cocktail, combining creativity and enjoyment.

4. Champagne and Wines: Enjoy unlimited champagne and wine to accompany every moment with sophistication.

L’événement Royal Summer InterContinental Chantilly, Château Mont Royal La Chapelle-en-Serval a été mis à jour le 2026-06-15 par Chantilly-Senlis Tourisme