Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle

Rue des 14 et 15 avril 1945 Médiathèque Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09

La compagnie Graine de Saltimbanques propose une Lecture Spectacle de l’œuvre d’Eugène Pelletan.

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Rue des 14 et 15 avril 1945 Médiathèque Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The Graine de Saltimbanques company offers a Lecture Spectacle of Eugène Pelletan’s work.

L’événement Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Vaux-sur-mer