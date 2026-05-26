Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer
Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Vaux-sur-Mer
Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle
Rue des 14 et 15 avril 1945 Médiathèque Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 18:30:00
Date(s) :
2026-07-09
La compagnie Graine de Saltimbanques propose une Lecture Spectacle de l’œuvre d’Eugène Pelletan.
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Rue des 14 et 15 avril 1945 Médiathèque Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
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English :
The Graine de Saltimbanques company offers a Lecture Spectacle of Eugène Pelletan’s work.
L’événement Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Vaux-sur-mer
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