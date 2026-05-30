Ruche Artistique à la médiathèque Violette Leduc
Ruche Artistique à la médiathèque Violette Leduc samedi 6 juin 2026.
Les différentes classes du conservatoire Charles Munch se produisent à la médiathèque : MAA, JAZZ, claquettes, instruments, opérette, danse.
Venez découvrir nos talents !
Les différentes classes du conservatoire Charles Munch se produisent à la médiathèque Violette Leduc.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467