Ruche Artistique à la médiathèque Violette Leduc

Les différentes classes du conservatoire Charles Munch se produisent à la médiathèque : MAA, JAZZ, claquettes, instruments, opérette, danse.

Venez découvrir nos talents !

Les différentes classes du conservatoire Charles Munch se produisent à la médiathèque Violette Leduc.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467



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