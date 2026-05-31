Rue aux enfants 10 Place Similien Guérin La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille, Tout public

Le Conseil des Enfants de La Montagne vous invite à participer à l’événement « Rue aux enfants », organisé place Similien-Guérin, de 10 h à 17 h.Au programme : animations sportives et culturelles, parcours vélo pour petits et grands avec Nantes Métropole, découverte de la capoeira avec l’association ECB, initiation au cirque avec Damien Fragnac, animation basket avec l’association Les Montagnards, ainsi que des activités nature proposées par l’association l’Herminière et la présence de l’AJI.Les visiteurs pourront également profiter d’un espace maquillage, de jeux libres, d’une fresque participative, d’un food truck et de nombreuses animations tout au long de la journée.Les participants sont encouragés à venir à vélo, en trottinette, en rollers ou en skate.

10 Place Similien Guérin La Montagne 44620



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