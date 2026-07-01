Rue du sport itinérante, Square du pré-perché, Rennes

Informations pratiques

Rue du sport itinérante Mardi 25 août, 14h00 Square du pré-perché Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Spot sportif et animations, basket, slackline, espace causette,goûter , les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

Square du pré-perché Square du Pré Perché, Centre, 35000, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Spot sportif et animations

la TA