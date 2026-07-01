Rue du sport itinérante, Square du pré-perché, Rennes
mardi 25 août 2026 · Square du pré-perché · Rennes
Informations pratiques
Rue du sport itinérante Mardi 25 août, 14h00 Square du pré-perché Ille-et-Vilaine
Accès libre, sur inscription pour les groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Spot sportif et animations, basket, slackline, espace causette,goûter , les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».
Square du pré-perché Square du Pré Perché, Centre, 35000, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Spot sportif et animations
la TA
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