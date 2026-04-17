Rues des Arts Rues du centre village de Ménerbes Ménerbes
Rues des Arts Rues du centre village de Ménerbes Ménerbes vendredi 1 mai 2026.
Ménerbes
Rues des Arts
Rues du centre village de Ménerbes Cœur du village Ménerbes Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Une déambulation artistique et oenologique au coeur de Ménerbes les artistes de Ménerbes ouvrent les portes de leur atelier et galerie en partenariat avec les vignerons du village
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Rues du centre village de Ménerbes Cœur du village Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 54 70 obrisset@maisondoramaar.org
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English :
An artistic and oenological stroll through the heart of Ménerbes: Ménerbes artists open the doors of their studios and galleries in partnership with the village’s winegrowers
L’événement Rues des Arts Ménerbes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon