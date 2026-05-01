RUES EN FÊTE 2026 Fleury dimanche 24 mai 2026.
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 00:30:00
2026-05-24
Vibrez au rythme de la musique et des spectacles pendant deux soirées festives gratuites !
Batucada, spectacles et concerts.
19h00 21h00 Déambulations et rythmes avec
Ah que coucou !
Los Tambores du Sud (batucada + 2 danseuses)
Paravaglia (échassier et danseuse)
Espèce de Fanfare
21h00 00h00 Concert de KITCH (scène Monument aux Morts)
21h00 00h00 Concert des KLOSQUES (scène Léon Blum)
21h00 00h30 Concert de STARNIGHT (scène Jean Moulin)
21h00 00h30 Concert de ELYPS (scène Tarabrass)
Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60
English :
Vibrate to the rhythm of music and shows during two free festive evenings!
Batucada, shows and concerts.
7:00 pm 9:00 pm: Strolling and rhythm with
Ah que coucou!
Los Tambores du Sud (batucada + 2 dancers)
Paravaglia (stilt walker and dancer)
Espèce de Fanfare
9:00 pm 12:00 am: Concert by KITCH (Monument aux Morts stage)
9:00 pm 12:00 am: KLOSQUES concert (Léon Blum stage)
9:00 pm 12:30 am: STARNIGHT concert (Jean Moulin stage)
9:00 pm 12:30 am: ELYPS concert (Tarabrass stage)
L'événement RUES EN FÊTE 2026 Fleury a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l'Aude 11 OT Côte du Midi
