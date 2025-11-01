RUFUS WAINWRIGHT Versailles Palais des Congrès Versailles

RUFUS WAINWRIGHT Samedi 4 avril 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

75 € Platinum / 70 € Carré or / 65 € Cat 1 / 55 € Cat 2

Le 4 avril 2026, Rufus Wainwright se produira en solo au Palais des Congrès de Versailles pour une soirée acoustique unique. Accompagné seulement de son piano et de sa guitare, il interprétera des morceaux de ses albums, de Rufus Wainwright (1998) à Folkocracy (2023). Ses chansons, toujours profondes et sincères, offrent un moment d’intimité musicale rare et inoubliable. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir l’univers singulier de l’artiste.

