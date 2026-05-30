Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Stade Mayol Toulon

Informations pratiques

Toulon

Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 21:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Challenge Cup. Journée 2.

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Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55

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English : Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs. Black Lion

Challenge Cup. Matchday 2.

L’événement Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Toulon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée