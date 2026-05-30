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Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Stade Mayol Toulon

samedi 12 décembre 2026 · Stade Mayol · Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Stade Mayol
Adresse
Quai Joseph Lafontan
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif

Toulon

Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 21:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Challenge Cup. Journée 2.
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Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55 

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English : Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs. Black Lion

Challenge Cup. Matchday 2.

L’événement Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Toulon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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