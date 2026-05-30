AGENDA · Toulon
Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Stade Mayol Toulon
samedi 12 décembre 2026 · Stade Mayol · Toulon
Informations pratiques
Toulon
Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion
Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 21:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Challenge Cup. Journée 2.
.
Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55
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English : Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs. Black Lion
Challenge Cup. Matchday 2.
L’événement Rugby Challenge Cup / RC Toulon vs Black Lion Toulon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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