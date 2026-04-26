Treignac

Rugby Club Treignac Jour de Match

Stade André Barrière Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Les cadettes du Rugby Club Treignac joueront en Quart de Finale contre les Naiades de la Dordogne le Samedi 2 Mai au stade J Mirambeau à Castillon la Bataille à 15h00. Départ de Treignac du stade André Barrière à 9h30. Transport et pique-nique: 10€. .

Stade André Barrière Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52

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English : Rugby Club Treignac Jour de Match

L’événement Rugby Club Treignac Jour de Match Treignac a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze