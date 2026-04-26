Rugby Club Treignac Jour de Match Treignac
Rugby Club Treignac Jour de Match Treignac samedi 2 mai 2026.
Treignac
Rugby Club Treignac Jour de Match
Stade André Barrière Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Les cadettes du Rugby Club Treignac joueront en Quart de Finale contre les Naiades de la Dordogne le Samedi 2 Mai au stade J Mirambeau à Castillon la Bataille à 15h00. Départ de Treignac du stade André Barrière à 9h30. Transport et pique-nique: 10€. .
Stade André Barrière Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 90 52
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English : Rugby Club Treignac Jour de Match
L’événement Rugby Club Treignac Jour de Match Treignac a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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