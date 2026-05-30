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AGENDA · Toulon

Rugby RCToulon vs Paris Stade Mayol Toulon

samedi 7 novembre 2026 · Stade Mayol · Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Stade Mayol
Adresse
Quai Joseph Lafontan
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif

Toulon

Rugby RCToulon vs Paris

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-07

À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le Rugby Club Toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.
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Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55 

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English : Rugby RCToulon vs. Paris

In Toulon, rugby is more than just a sport, it’s an institution! The Toulon Rugby Club, the leading team in the TOP 14, guarantees crazy matches in an overexcited atmosphere.

L’événement Rugby RCToulon vs Paris Toulon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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