Rugby RCToulon vs Vannes Stade Mayol Toulon
samedi 26 septembre 2026 · Stade Mayol · Toulon
Informations pratiques
Toulon
Rugby RCToulon vs Vannes
Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le Rugby Club Toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.
.
Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rugby RCToulon vs. Vannes
In Toulon, rugby is more than just a sport, it’s an institution! The Toulon Rugby Club, the leading team in the TOP 14, guarantees crazy matches in an overexcited atmosphere.
L’événement Rugby RCToulon vs Vannes Toulon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Toulon (Var)
- Concert à Toulon: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Eglise Saint-Louis Toulon 4 septembre 2026
- Rugby RCToulon vs Union Bordeaux-Begles Stade Mayol Toulon 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Provence Méditerranée Toulon 19 septembre 2026
- 43es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon Toulon 19 septembre 2026
- PHILIPPE LELLOUCHE THEATRE LE COLBERT Toulon 19 septembre 2026