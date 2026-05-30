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AGENDA · Toulon

Rugby RCToulon vs Vannes Stade Mayol Toulon

samedi 26 septembre 2026 · Stade Mayol · Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Stade Mayol
Adresse
Quai Joseph Lafontan
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif

Toulon

Rugby RCToulon vs Vannes

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le Rugby Club Toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.
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Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55 

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English : Rugby RCToulon vs. Vannes

In Toulon, rugby is more than just a sport, it’s an institution! The Toulon Rugby Club, the leading team in the TOP 14, guarantees crazy matches in an overexcited atmosphere.

L’événement Rugby RCToulon vs Vannes Toulon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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