UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perros-Guirec

RUN AND MOUSSE au Café Breton ! Perros-Guirec

jeudi 9 juillet 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
63 Rue Anatole le Braz
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

RUN AND MOUSSE au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

RUN AND MOUSSE au Café Breton (course au Linkin).   .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RUN AND MOUSSE au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec

À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)