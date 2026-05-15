Cussy

Run & Bike

Bayeux Aventure Cussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez participer à une course nature en équipe de 2 dans un cadre convivial et sportif !

Parcours entre chemins, forêt et obstacles naturels, accessible aux amateur comme aux confirmés.

Ambiance festive, restauration et bonne humeur au rendez-vous !

Le Run & Bike de Bayeux Aventure est une course nature à réaliser en équipe de 2 avec un seul vélo.

Le principe pendant qu’un coéquipier court, l’autre roule, avec des relais libres tout au long du parcours. Entre chemins, passages en forêt et portions sportives, l’événement mêle dépassement de soi, stratégie et convivialité dans une ambiance festive et accessible à tous.

Restauration et animations sur place. .

Bayeux Aventure Cussy 14400 Calvados Normandie +33 2 61 79 02 79 bayeux.aventure@gmail.com

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English : Run & Bike

Come and take part in a nature race in teams of 2 in a friendly and sporting setting!

The course takes in paths, forest and natural obstacles, and is suitable for beginners and experienced runners alike.

There’ll be a festive atmosphere, food and drink, and plenty of fun!

L’événement Run & Bike Cussy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom