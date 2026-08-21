Run & Bike de PECHABOU 2026, Mairie de Pechabou, Péchabou

Informations pratiques

Run & Bike de PECHABOU 2026 Dimanche 11 octobre, 09h00 Mairie de Pechabou Haute-Garonne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00

22ème Run&Bike de Péchabou, dimanche 11 octobre 2026.

Parcours route et chemins, 4 épreuves sous 2 formats (13 et 23km) R&B (duo) 2 ou Trail (solo) + courses enfants. Le départ est fixé à partir de 9h00, le dimanche 11 octobre 2026. Deux ravitaillements sont prévus sur le parcours ainsi qu’à l’arrivée. Un tour de circuit : départ et arrivée à Pechabou.

Trail-solo : 2 distances possibles sur 2 circuits : 13 km ou 23 km. Les coureurs partiront en même temps que les coureurs Run&Bike.

->Trail de 13km assessible aux participants nés à partir de 2010.

->Trail 23km accessible aux participants nés à partir de 2006

Run&Bike: Les équipes sont composées de 2 concurrents : hommes, femmes, ou mixte. Les vélos partiront 2 minutes environ après les coureurs, puis les rejoindront. Les relais peuvent se faire au gré des coureurs, à n’importe quel lieu du parcours. L’usage de vélo à assistance électrique (VAE) est interdit.

->Run-&-bike (duo) de 13km assessible aux participants nés à partir de 2009

->Run-&-bike (duo) de 23km assessible aux participants nés à partir de 2007

Courses enfants Inscription gratuite (sur place le jour de la course), sur autorisation parentale.

-> 1100 m pour ceux nés entre 2011 et 2015

-> 550 m pour ceux nés en 2016 et après

lien vers site internet:https://runandbikepechabou.fr/

Mairie de Pechabou 6 rue du fort, 31320 péchabou Péchabou 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://chrono-start.com/events/run-bike-pechabou/ »}] [{« link »: « https://runandbikepechabou.fr/ »}]

Run & Bike (duo) / TRAIL (solo) de PECHABOU , 4 courses 13/23 KM.

Laurent FREZOULS