Run & Bike Ivors
Run & Bike Ivors dimanche 7 juin 2026.
Ivors
Run & Bike
Ivors Oise
Tarif : 2 – 2 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Participez au Run & Bike d’Ivors !
Cet événement sportif et convivial propose plusieurs parcours accessibles à tous : courses de 1 à 15 km, une marche de 5 km et un circuit VTT de 20 km.
Première course dès 9h, restauration sur place et ambiance garantie.
Inscriptions sur Adeorun.fr venez nombreux relever le défi !
️ Dimanche 7 juin
A partir de 9h
Participez au Run & Bike d’Ivors !
Cet événement sportif et convivial propose plusieurs parcours accessibles à tous : courses de 1 à 15 km, une marche de 5 km et un circuit VTT de 20 km.
Première course dès 9h, restauration sur place et ambiance garantie.
Inscriptions sur Adeorun.fr venez nombreux relever le défi !
️ Dimanche 7 juin
A partir de 9h .
Ivors 60141 Oise Hauts-de-France
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English :
Take part in the Ivors Run & Bike!
This sporty and friendly event offers several courses accessible to all: races from 1 to 15 km, a 5 km walk and a 20 km mountain bike circuit.
The first race starts at 9 a.m., with food and drink available on site, and the atmosphere guaranteed.
To register, visit Adeorun.fr ? come and take up the challenge!
?? Sunday June 7
? Starting at 9am
L’événement Run & Bike Ivors a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois