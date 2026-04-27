Ivors

Run & Bike

Ivors Oise

Tarif : 2 – 2 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez au Run & Bike d’Ivors !

Cet événement sportif et convivial propose plusieurs parcours accessibles à tous : courses de 1 à 15 km, une marche de 5 km et un circuit VTT de 20 km.

Première course dès 9h, restauration sur place et ambiance garantie.

Inscriptions sur Adeorun.fr venez nombreux relever le défi !

️ Dimanche 7 juin

A partir de 9h

Participez au Run & Bike d’Ivors !

Cet événement sportif et convivial propose plusieurs parcours accessibles à tous : courses de 1 à 15 km, une marche de 5 km et un circuit VTT de 20 km.

Première course dès 9h, restauration sur place et ambiance garantie.

Inscriptions sur Adeorun.fr venez nombreux relever le défi !

️ Dimanche 7 juin

A partir de 9h .

Ivors 60141 Oise Hauts-de-France

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English :

Take part in the Ivors Run & Bike!

This sporty and friendly event offers several courses accessible to all: races from 1 to 15 km, a 5 km walk and a 20 km mountain bike circuit.

The first race starts at 9 a.m., with food and drink available on site, and the atmosphere guaranteed.

To register, visit Adeorun.fr ? come and take up the challenge!

?? Sunday June 7

? Starting at 9am

L’événement Run & Bike Ivors a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois