Run for Planet 2026 Parc de la Chantrerie Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 08:30 –
Gratuit : non À partir de 12 € Tout public
Les participants peuvent choisir entre deux parcours accessibles à tous : un 10 km course chronométré et 5 km course ou marche, non chronométré.Services & Animations : Ravitaillement après la course pour tous les participants, espace restauration sur le village, espace détente avec des chiropracteurs, animations et musique pour une ambiance festive toute la matinée. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour une journée sportive, familiale et solidaire !???? Programme et inscriptions
Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie https://runforplanet.fr/nantes-inscriptions/
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