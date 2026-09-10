Run for Planet 2026, Parc de la Chantrerie, Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes
Informations pratiques
Run for Planet 2026 Dimanche 13 septembre, 08h30 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique
À partir de 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T13:30:00+02:00
Les participants peuvent choisir entre deux parcours accessibles à tous : un 10 km course chronométré et 5 km course ou marche, non chronométré.
Services & Animations : Ravitaillement après la course pour tous les participants, espace restauration sur le village, espace détente avec des chiropracteurs, animations et musique pour une ambiance festive toute la matinée. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour une journée sportive, familiale et solidaire !
Programme et inscriptions
Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://runforplanet.fr/nantes-inscriptions/ »}] [{« link »: « https://runforplanet.fr/nantes-inscriptions/ »}]
La course éco-conçue & solidaire revient pour une 6e édition toujours plus engagée !
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