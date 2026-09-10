UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Run for Planet 2026, Parc de la Chantrerie, Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes

Run for Planet 2026, Parc de la Chantrerie, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Parc de la Chantrerie
Adresse
95 Route de Gachet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 12 €

Run for Planet 2026 Dimanche 13 septembre, 08h30 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

À partir de 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T13:30:00+02:00

Les participants peuvent choisir entre deux parcours accessibles à tous : un 10 km course chronométré et 5 km course ou marche, non chronométré.
Services & Animations : Ravitaillement après la course pour tous les participants, espace restauration sur le village, espace détente avec des chiropracteurs, animations et musique pour une ambiance festive toute la matinée. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour une journée sportive, familiale et solidaire !
Programme et inscriptions

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://runforplanet.fr/nantes-inscriptions/ »}] [{« link »: « https://runforplanet.fr/nantes-inscriptions/ »}]
La course éco-conçue & solidaire revient pour une 6e édition toujours plus engagée !

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)