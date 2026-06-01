Run & Smile, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

Run & Smile Mardi 9 juin, 18h30 Place de la Mairie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Séance encadrée par un coach sportif diplômé.

Place de la Mairie 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie

Séance de sport gratuite sur un parcours de 2 km. Sport Santé