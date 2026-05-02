Runbow (Color run) Mairie Bâgé-Dommartin

Bâgé-Dommartin

Runbow (Color run)

Mairie Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Pack tee-shirt, lunette et bouteille d’eau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 14:00:00

Date(s) :

2026-06-07

3ème édition de la color run (course ou marche) + obstacles, sur 3,5km, accessible aux sportifs chevronnés, occasionnels comme aux plus jeunes. Buvette, snack, DJ, fanfare, jeux pour enfants…

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Mairie Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 10 15 28 soudesecoles.blv@gmail.com

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English : Runbow (Color run)

3rd edition of the color run (run or walk) + obstacles, over 3.5km, accessible to experienced and occasional sportsmen and women, as well as younger ones. Refreshment bar, snack bar, DJ, brass band, children’s games…

L’événement Runbow (Color run) Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux