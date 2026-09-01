RYTHM’N MARCHE — MARCHE AQUATIQUE AVEC AGATHÉAQUA Siran
mercredi 16 septembre 2026 · Siran
Informations pratiques
Siran
RYTHM’N MARCHE — MARCHE AQUATIQUE AVEC AGATHÉAQUA
Parking de la Mairie Siran Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-13 2027-02-17 2027-03-17 2027-04-14 2027-05-12
Profitez des bienfaits de la mer avec les sorties mensuelles de marche aquatique à Gruissan proposées par Rythm’n Marche et Agathéaqua.
Activité accessible à tous
Covoiturage au départ de Siran sur réservation
L’association Rythm’n Marche propose des sorties mensuelles de marche aquatique (longe-côte) à Gruissan, en partenariat avec Agathéaqua.
Cette activité physique complète et bienfaisante permet de travailler le renforcement musculaire et le cardio tout en profitant des vertus de l’eau de mer.
Le rendez-vous est fixé à 13h15 pour un départ en covoiturage.
L’activité est ouverte aux adhérents de l’association ainsi qu’aux personnes extérieures. La réservation est obligatoire afin d’organiser au mieux la séance et le covoiturage. .
Parking de la Mairie Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 09 93 80 86 rythmnmarche.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the benefits of the sea with the monthly water walking outings in Gruissan organized by Rythm’n Marche and Agathéaqua.
This activity is open to everyone.
Carpooling available from Siran by reservation.
L’événement RYTHM’N MARCHE — MARCHE AQUATIQUE AVEC AGATHÉAQUA Siran a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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