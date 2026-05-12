Kanfen

Rythmology 2 drums

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Un duo fusionnel pour un concert rythmique !

RYTHMOLOGY (2Drums) est la rencontre de deux rythmiciens, Franck AGULHON & Charlie DAVOT, qui ont développé leur propre solo, sur disque et sur scène, et qui ont eu envie ensemble de créer un duo original où la batterie, au centre, deviendrait toujours plus mélodique.

Ce duo surprenant invite le public à faire un voyage rythmique, percutant et poétique, ludique parfois, avec l’émotion au coeur du projet.

Master Classe de 2h sur inscription.

Concert ouvert à tous.Tout public

0 .

38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

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English :

A fusion duo for a rhythmic concert!

RYTHMOLOGY (2Drums) is the meeting of two rhythmicians, Franck AGULHON & Charlie DAVOT, who have developed their own solo, on record and on stage, and who wanted to create together an original duo where the drums, at the center, would become more and more melodic.

This surprising duo invites the audience on a rhythmic journey, percussive and poetic, playful at times, with emotion at the heart of the project.

2-hour Master Class, registration required.

Concert open to all.

L’événement Rythmology 2 drums Kanfen a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS