S comme sport Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle
S comme sport Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle mardi 28 avril 2026.
Blangy-sur-Bresle
S comme sport
Salle des fêtes 1 Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:30:00
fin : 2026-04-28 11:00:00
Date(s) :
2026-04-28
S COMME SPORT Les seniors en pleine santé en Seine-Maritime !
Le Conseil départemental de la Seine-Maritime lance le dispositif S comme Sport, un programme d’activités bien-être gratuites de mars à juin 2026 à destination des seniors.
L’objectif ? Bouger, découvrir de nouvelles activités et partager un moment convivial près de chez soi !
À Blangy-sur-Bresle
Mardi 28 avril 2026 de 10h00 à 12h00
Séance Multi-Activités proposée par l’UFOLEP 76
Une matinée dynamique et accessible à tous pour découvrir différentes pratiques sportives adaptées, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Gratuit Sur inscription obligatoire
Inscription obligatoire en ligne https://www.seinemaritime.fr/scommesport
N’hésitez pas à partager autour de vous !
Bouger, c’est la santé
Conditions de participation Public concerné adultes nés avant 1964
Infos supplémentaires 02 35 52 64 32 06 50 06 59 07 scommesport@seinemaritime.fr .
Salle des fêtes 1 Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 25 64 ufolep76@orange.fr
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English : S comme sport
L’événement S comme sport Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Aumale Blangy
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