S comme sport Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle

S comme sport

Salle des fêtes 1 Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28 11:00:00

Date(s) :

2026-04-28

S COMME SPORT Les seniors en pleine santé en Seine-Maritime !

Le Conseil départemental de la Seine-Maritime lance le dispositif S comme Sport, un programme d’activités bien-être gratuites de mars à juin 2026 à destination des seniors.

L’objectif ? Bouger, découvrir de nouvelles activités et partager un moment convivial près de chez soi !

À Blangy-sur-Bresle

Mardi 28 avril 2026 de 10h00 à 12h00

Séance Multi-Activités proposée par l’UFOLEP 76

Une matinée dynamique et accessible à tous pour découvrir différentes pratiques sportives adaptées, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Gratuit Sur inscription obligatoire

Inscription obligatoire en ligne https://www.seinemaritime.fr/scommesport

N’hésitez pas à partager autour de vous !

Bouger, c’est la santé

Conditions de participation Public concerné adultes nés avant 1964

Infos supplémentaires 02 35 52 64 32 06 50 06 59 07 scommesport@seinemaritime.fr .

Salle des fêtes 1 Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 25 64 ufolep76@orange.fr

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English : S comme sport

L’événement S comme sport Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Aumale Blangy