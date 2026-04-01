Sa Die de Sa Sardigna Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Sa Die de Sa Sardigna

Dimanche 26 avril 2026 de 10h30 à 20h. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Une journée à la découverte de la Sardaigne, entre création artistique et conflits socio-environnementaux. À travers la projection de documentaires engagés, la lecture de textes scientifiques et littéraires et le dialogue entre artistes sardo-marseillais.

Repas aux goûts insulaires, projections, reading + talk, live performance, musique



Programme de la journée



– Rendez-vous à la place de l’église des Crottes 13015

10h30 Sur les traces d’Antoine Caria. Promenade résistante

Une itinérance collective en hommage à la mémoire d’Antoine Caria, résistant antifasciste sarde exilé dans le sud de la France. Prise de parole collective et retour à Jeanne Barret.



– Ateliers Jeanne Barret

A partir de 11h30 Stands

12h30 14h30 Repas collectif Malloreddus à la Paska

Un repas collectif aux goûts insulaires, prix conseillé 10€

15h00 Sa Die de Sa Sardigna

Présentation de l’équipe Paska Zaü. Introduction au thème de la journée.

15h30: Projection | Tiny Criminals, durée 10’ | Transhumanza

Tiny Criminals est un collage vidéo d’archives militaires, touristiques et sanitaires sardes (1960-2000) qui détourne la propagande officielle pour révéler les tensions entre militarisation, mémoire collective et résistance populaire.

15h45: Reading | Vocations territoriales et exploitations locales un parcours à deux voix entre Sardaigne et Provence | Maria Luisa Mura et Martina Tuscano

Maria Luisa Mura et Martina Tuscano dialoguent sur les formes d’exploitation du territoire et les conflits socio-environnementaux, à partir de bribes de terrain et d’extraits de textes littéraires, dans une circulation entre la Sardaigne et la Provence.

17h00: Talk | Marta Anatra + Transhumanza

Un dialogue entre Marta Anatra et le collectif Transhumanza sur les liens entre création artistique et conflits socio-environnementaux, avec un focus sur la situation de Porto Vesme et la question de l’occupation militaire en Sardaigne.

17h45: Live performance | Horkos | durée 35’ | Marta Anatra et Fabrizio Bozzi Fenu Horkos, le démon des fausses promesses, hante le paysage de Portoscuso. L’industrialisation a laissé sur cette terre seule la pollution et le chômage, mais dans le sol contaminé des orchidées rares ont commencé à pousser. Pour rappeler à l’homme son interdépendance à l’égard du paysage. Images: Marta Anatra. Musique live: Fabrizio Bozzi Fenu

19h00 ~ 20h00 | Musique et convivialité. Clôture de la journée

-



Le 28 avril 1794 un groupe de révolutionnaires sardes arriva à chasser les dominateurs piémontais de l’île, ouvrant ainsi une longue saison révolutionnaire. C’était l’époque du Royaume de la Sardaigne et cette action signa une étape inoubliable de revendication d’un droit à l’existence souvent nié par les puissances étrangères (y compris les italiennes), plutôt intéressées à l’exploitation des ressources naturelles de la région qu’au bien être de la population locale.



À distance de quelques centaines années, bien que loin d’une occupation officielle, les logiques d’exploitation demeurent nombreuses de la présence massive de bases militaires OTAN aux spéculateurs du vent, la Sardaigne n’a jamais cessée d’être pris d’assaut en raison de ses surfaces vides et de sa sauvagerie, au point qu’on parle de colonialisme endogène pour dénoncer la tendance à l’extractivisme qui régit la gestion autrui de cette terre, de ses eaux et de ses forêts.



Parmi les instruments de militance, l’art et la littérature occupent sûrement une place centrale et qu’on veut mettre à l’avance pendant cette journée. Face à des narrations toxiques et exotiques, c’est aussi aux artistes de trouver des manières alternatives de raconter cet espace et de nouvelles modalités pour le re-fonder. .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@jeannebarret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day to discover Sardinia, between artistic creation and socio-environmental conflicts. Through the screening of committed documentaries, the reading of scientific and literary texts and dialogue between Sardinian and Marseilles-based artists.

L’événement Sa Die de Sa Sardigna Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille