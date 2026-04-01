So ruff, so tuff x ikse sound system Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

So ruff, so tuff x ikse sound system

Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 de 22h30 à 4h30. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 22:30:00

fin : 2026-04-25 04:30:00

Date(s) :

2026-04-24

So ruff, so tuff x ikse sound system

Depuis 2021, les soirées so ruff, so tuff ont réuni plusieurs milliers d’oreilles aventureuses, la programmation observe les dernières mutations des musiques électroniques et des musiques expérimentales.

So ruff, so tuff x ikse sound system



OJOO — (maroc/belgique) distorted mutations & infectious rhythms HAJJ — (france dawn records) down tempo 2 doom metal LIVE JASON LEACH — (uk sativae tresor) breakbeat 2 breakcore LIVE DJ STORM — (uk metalheadz) first Lady of drum & bass



Une partie des bénéfices de la billetterie sera reversée à l’association JUST, Justice et Union pour la Transformation Sociale .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

So ruff, so tuff x ikse sound system

Since 2021, the so ruff, so tuff evenings have attracted several thousand adventurous ears, with programming that reflects the latest developments in electronic and experimental music.

L’événement So ruff, so tuff x ikse sound system Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille