Sobriété en lumière l’énergie du Geres à travers le monde, une exposition photographique Le Fronton Association Banlieues Santé Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Sobriété en lumière l’énergie du Geres à travers le monde, une exposition photographique

Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 de 9h à 17h. Le Fronton Association Banlieues Santé 97 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

C

Le Geres propose une immersion visuelle au cœur de la transition énergétique dans le cadre des 72h de l’écologie. A travers une sélection de clichés issus de ses projets phares Zone d’Activités Électrifiées, foyers de cuisson améliorés, rénovation énergétique du bâti ou encore accompagnement des communautés locales -, l’ONG partage une vision concrète et inspirante de la sobriété énergétique.



Cette exposition fait également écho au thème de la SOBRIÉTÉ, mis à l’honneur cette année à l’occasion du JOUR DE LA TERRE, avec vous ambition sensibiliser à cette approche, aujourd’hui considérée comme la trajectoire la plus adaptée pour répondre à l’urgence climatique.



Le Geres invite ainsi chacun à révolutionner, en douceur, son mode de vie grâce à la sobriété, en prenant notamment part à des actions concrètes et collectives le 22 avril, date officielle du JOUR DE LA TERRE, mais aussi les autres jours de l’année.



Au-delà, cette journée mondiale encourage le plus grand nombre à prendre soin de soi, des autres et de ce qui nous entoure, en réinventant son quotidien et construisant un nouvel imaginaire collectif tourné autour d’une sobriété heureuse, facile et accessible alors qu’elle est encore parfois perçue comme synonyme de privation ou de décroissance.



RDV pour relever le défi du #JourdelaTerre2026 sur jourdelaterre.org/fr



et RDV les 24 et 25 avril au Fronton Association Banlieues Santé (97 rue de Lyon 13015 Marseille) pour découvrir l’exposition Sobriété en lumière l’énergie du Geres à travers le monde, une exposition photographique .

Le Fronton Association Banlieues Santé 97 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’événement Sobriété en lumière l’énergie du Geres à travers le monde, une exposition photographique Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille