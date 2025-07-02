Sabine Devieilhe & Mathieu Pordoy Compiègne

Star des plus grandes scènes lyriques, Sabine Devieilhe revient à l’essence du chant dans un récital intime et lumineux, entre berceuses, lieder romantiques et portraits de femmes en musique. Une soirée d’exception, à ne pas manquer au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne.

Immense voix du paysage lyrique international, Sabine Devieilhe est l’une des sopranos françaises les plus admirées de sa génération qui s’impose aujourd’hui sur les plus grandes scènes du monde de l’Opéra de Paris au Festival de Salzbourg, en passant par la Scala de Milan, le Metropolitan Opera de New York ou le Royal Opera House de Londres.

C’est à un voyage en deux temps, pensé comme un équilibre subtil entre douceur et profondeur, simplicité et puissance évocatrice, que Sabine Devieilhe et son fidèle partenaire Mathieu Pordoy nous convient ici. La première partie est une invitation à l’intimité, à travers un univers de berceuses, de mélodies populaires françaises et de lieder signés Schubert, Liszt et Grieg. En seconde partie, place aux portraits de femmes en musique qui offrent une vision plus grave, plus intérieure de la féminité avec notamment Lili Boulanger et Richard Strauss. Ils rendent également hommage à Cécile Chaminade, Germaine Tailleferre, et même à Édith Piaf, mêlant musique savante et chanson française avec une élégance rare.

Entre grandes pages du répertoire et véritables pépites, ce programme subtil et original célèbre la féminité sous toutes ses formes, à la douceur comme à la force, à la mélancolie comme à la lumière. Avec Sabine Devieilhe et Mathieu Pordoy, retrouvons-nous pour un moment hors du temps, plein de grâce, d'intelligence et d'émotion.

