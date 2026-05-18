Sable et Secrets de la plage Route du Village de Caroual Erquy
Sable et Secrets de la plage Route du Village de Caroual Erquy lundi 6 juillet 2026.
Erquy
Sable et Secrets de la plage
Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-06
Stage de découverte du bord de mer de 5 demi-journées, accompagné par Marina une animatrice nature, qui invite les enfants de 7 à 11 ans à vivre le littoral autrement éveiller leurs sens, leur créativité, leur curiosité et créer des souvenirs inoubliables.
Au programme jeux sensoriels, créations nature, observation des petites bêtes du littoral loupes et jumelles à disposition.
Renseignements & Réservation par mail.
Date et horaire à définir au moment de la réservation. .
Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Sable et Secrets de la plage Erquy a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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