Sabotage ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Sabotage

Samedi 23 mai 2026 à partir de 16h30. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Sabotage·s propose une exploration artistique des pratiques de résistance discrète: lenteur volontaire, maladresse feinte, inefficacité organisée, détournement des outils numériques et de l’IA.

Dans un monde saturé d’injonctions au rendement, le projet valorise le décalage et le débrayage, offrant une poésie du ralentissement. La restitution se présente comme un laboratoire ouvert, invitant à découvrir des technologies repensées.



Une programmation de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, coordonnée par Leslie Astier, France Cadet, Sophie Lapalu, François Parra, Guillaume Stagnaro. Avec la participation des étudiants du studio de 2nd cycle Sabotage.s . .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Sabotage-s offers an artistic exploration of practices of discreet resistance: deliberate slowness, feigned clumsiness, organized inefficiency, hijacking of digital tools and AI.

L’événement Sabotage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Mairie d’Aix-en-Provence